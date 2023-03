Houdemont: il frappe et séquestre son voisin

Lors de son interrogatoire par le juge Philippe Nazé, le principal prévenu a surpris son monde en précisant qu’il avait donné deux versions différentes aux enquêteurs, mais qu’il ne fallait retenir que la première: "J’ai donné la deuxième à la demande de mon précédent avocat qui la trouvait plus crédible. Depuis, j’ai changé d’avocat et je suis maintenant défendu par Me Moinet." On apprendra par la suite que plusieurs avocats se sont succédé à son chevet. Le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart, ne croit pas un mot des versions changeantes présentées. "Monsieur est poursuivi pour coups et blessures et séquestration, constate-il. Il a des antécédents judiciaires dont un pour rébellion armée avec une condamnation à six mois de prison. Les conditions probatoires qui lui sont imposées sont suivies en dents de scie. Un nouveau dossier pour des faits datant du 3 décembre 2022 est à l’instruction pour une entrave méchante à la circulation avec son ami qui est décédé. Il n’y a aucune prise de conscience chez lui. Je requiers deux ans de prison et 1 600 € d’amende." Du côté de la défense, Me Dominique Moinet s’est bagarré avec acharnement: "Il y a beaucoup de zones d’ombre dans ce dossier. En justice, il faut des certitudes, or il n’y en a pas. Monsieur le Procureur du Roi manque d’objectivité. Le doute doit procurer à l’accusé. Ici, nous sommes devant une attaque en règle de l’accusé. J’invoque également l’excuse de la provocation et la légitime défense". Le jugement sera rendu le 17 avril 2022.