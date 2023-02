Habay: il organise des rave party en plein confinement

Le tribunal a rendu un jugement longuement argumenté rejetant les points de procédure et a confirmé la culpabilité. "Il est établi par les constatations des verbalisateurs que les rassemblements illicites ont réuni des dizaines, voire des centaines de personnes, dit le jugement. L e prévenu n’a d’ailleurs pas contesté sa responsabilité pénale devant le premier juge lors de sa première audition. Il avait même dit qu’il regrettait qu’on ne lui ait pas dit clairement que c’était interdit. Si cela avait été le cas, il n’aurait pas organisé les deux derniers rassemblements. Il a pensé que ce n’était pas si grave."

Le juge estime que les arguments du prévenu ne sont pas crédibles, vu qu’il n’était pas possible de ne pas avoir pris connaissance des annonces faites par les autorités et la presse au sujet des règles de confinement. "Le prévenu a violé la loi en connaissance de cause", conclut le juge.

Me Carpentier a expliqué que son client s’était rangé des affaires, malgré son casier judiciaire très chargé. Il a un travail stable et a revendu son matériel de sonorisation. Le juge André Jordant a tenu compte de ces éléments pour commuer la peine de trois mois de prison en 150 heures de peine de travail, mais a maintenu la peine d’amende "pour imprimer dans l’esprit du prévenu, par une peine ressentie sur son patrimoine, qu’il doit dorénavant se conforter à la loi et ne plus commettre de nouvelles infractions".