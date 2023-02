Trois Habaysiens condamnés après un accident de roulage

Les attendus sont les plus sévères envers l’aîné, Frank Frasse, 46 ans, condamné à 16 mois de prison.

"Il est établi par les éléments du dossier, par les nombreux témoignages et même par la propre déclaration du prévenu Frasse que celui-ci a réagi de manière totalement inadéquate à l’occasion d’un banal accident de roulage, d’abord en perdant son calme et se montrant inutilement agressif et violent en paroles et en gestes vis-à-vis du conducteur en cause et vis-à-vis des témoins, pourtant pacifiques, ensuite en appelant et faisant appeler des membres de sa famille qui ont aggravé la situation", peut-on lire dans le jugement du juge Philippe Nazé.

Bagarre générale après l’accident

Les faits se sont déroulés en mai 2020, dans le village de Habay. Frank Frasse circulait en voiture avec des membres de sa famille lorsqu’une voiture Jaguar a fait marche arrière devant une habitation et est venue percuter son véhicule, sans l’avoir vu arriver. Devant le tribunal, le prévenu a plaidé sa bonne foi: "Le type avec la Jaguar était en tort. S’il avait accepté de faire un constat, on n’en serait pas là. Or il a pris la fuite."

Ce qui s’est passé ensuite est que le conducteur de la Jaguar, qui sortait de chez des amis, est parti se réfugier quelques centaines de mètres plus loin, avec son épouse, chez d’autres amis, rue Rimbiéry.

C’est là que tout a dégénéré. Frank Frasse, le conducteur, a porté un coup au pilote de la Jaguar. Des voisins, alertés par les cris, arrivent sur place. L’épouse de M. Frasse appelle à la rescousse sa fille et son gendre. Vient se porter aussi à leur secours un 3e homme, ami du couple, qui sort de chez lui torse nu et en claquettes. Selon le tribunal, M. Frasse, son gendre et le 3e homme sont coupables de coups, des éléments qui ont été visualisés par une voisine qui a filmé la scène ! Des coups de poing et coups de pied ont été donnés.

Le jugement rendu ce lundi va dans le sens de ce que réclamait le parquet, via Mme Sarah Pollet.

En revanche, les condamnations ne correspondent pas à la plaidoirie de Me Marc Kauten, qui demandait un acquittement ou une peine de travail pour le principal prévenu ainsi que des peines de travail pour les deux autres.