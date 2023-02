Musson a pris le meilleur départ (8-17 à al 10’). Puis tout a changé. Les Rullots ont resserré les boulons et Louis Tinant a pris le match en main et montré la voie à ses équipiers. Rulles n’a plus regardé derrière et a été conquérant jusqu’au bout. Voilà qui promet pour les play-off.