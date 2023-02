Habay: le club des jeunes d'Anlier attend un local décent

Insalubre et onéreux

Et c’est là que se concentrent les problèmes. "Le bâtiment est vétuste, la chaudière est ancienne et consomme beaucoup, le mazout est cher. Or, nous finançons une partie des charges puisque nous louons la salle au comité de gestion. Le 20 janvier, il y a eu une fuite d’eau et une panne de chauffage. C’est un peu la goutte qui fait déborder le vase, poursuit William Son. Nous ne voulons incriminer personne. Mais il faut que ce dossier avance ! Soit en rénovant la salle soit en trouvant une autre solution."

La Commune est propriétaire du bâtiment depuis 2009 lorsqu’elle reprend par un bail emphytéotique la salle à l’Évêché pour la rénover. En 2014, un architecte est désigné et des subsides demandés via le PCDR. En 2022, le dossier est relégué en seconde position du PCDR en raison de la situation géographique du bâtiment. "Le 19 février 2022, nous avons rencontré le collège qui a évoqué l’installation d’un module provisoire à proximité de la carrière à l’écart du village, relève William Son. Lors d’une nouvelle réunion en novembre dernier, il n’était plus question de module mais de trouver un terrain pour construire une nouvelle salle de village que nous occuperions à proximité de la carrière. Cette solution, si elle aboutit, va prendre beaucoup de temps. On veut que ça bouge entre-temps, éviter de faire d’Anlier un village dortoir."

Une première étape en cours

Du côté du Collège, le Premier échevin confirme qu’une solution est en attente. "Le dossier n’est pas au frigo. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Nous avons fait une demande d’expertise d’un terrain appartenant à la Fabrique d’église. Lorsque nous connaîtrons la valeur de ce terrain situé à côté de la carrière, nous ferons une offre d’achat à l’Évêché. C’est un cas de figure particulier parce que ce terrain avait été vendu à l’Évêché et l’argent était destiné à financer des messes. L’estimation est la première étape. Viendra ensuite la négociation avec l’Évêché", explique Olivier Barthélemy.

Si la vente se concrétise, un conteneur provisoire pourrait être installé sur le terrain. Mais là aussi rien n’est simple. "Il faut l’équiper en eau et en électricité. Or, nous ne sommes pas en zone d’habitat mais en zone d’extraction. Nous attendons là aussi des informations du service de l’Urbanisme", poursuit le Premier échevin qui confirme que l’objectif final est de construire une salle de village.

"Je comprends l’impatience des jeunes mais on ne va pas aussi vite dans le public que dans la sphère privée. Il y a des étapes et une réglementation que nous sommes tenus de respecter", conclut Olivier Barthélemy. Il faudra sans doute un autre grand feu en forme de sablier en 2024 à Anlier avant la finalisation d’une solution pérenne.