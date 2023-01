"Je suis content qu’on sorte sans blessé, ni carton, note Samuel Petit, le coach d’Habay. C’était le plus important. Sur la prestation, elle était en demi-teinte, on n’a pas été bons. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l’équipe et des jeunes qui ont eu leur chance. Ils ont compris la différence entre l’équipe A et l’équipe B. Le jeune Poncin méritait de jouer. Il a été humble, il a reconnu que cela allait vite. C’est compliqué d’en vouloir à mes joueurs qui savent que Durbuy aligne des joueurs non-qualifiés et il y avait Marloie, qu’on affronte samedi, dans la tête. Notre chance, c’est d’avoir pu faire tourner. François Reyter est le seul élément qui a joué les deux matchs complets. Le titre ? Non, le mot n’est pas encore dans mon discours. On verra peut-être après le match de samedi face à une belle équipe de Marloie. Mais Rochefort ne boxe pas dans la même cour que nous. Le tour final reste une ambition, oui."