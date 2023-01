Si la friterie "Le Bon Appétit" à Habay-la-Neuve est à ce point couronnée de succès, c’est grâce à trois ingrédients essentiels: une clientèle fidèle, une recette traditionnelle et des produits frais.

"Le secret d’une bonne frite ? On ne sait pas, il n’y a pas vraiment de secret, répond la patronne, amusée. On cuit tout à la graisse de bœuf et on essaye de faire des choses de qualité. On prend ce que nous, on aime."

"On coupe nos frites à la main, les hamburgers sont maison et la viande vient d’une boucherie. C’est toujours frais du jour ", ajoute son conjoint, Thierry Sosson.

La friterie a ouvert en mars 2019. "La première année, ça a marché du tonnerre !, se souvient Mallorie Wanlin. Mais ça n’est plus aussi facile. On s’est mangé le Covid, maintenant c’est l’inflation. La majorité des clients reste fidèle, mais avec une moins grande fréquence. On s’est déjà demandé si on allait devoir fermer… Mais ce n’est pas à l’ordre du jour ! "