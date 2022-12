Marie-Noëlle, du Spar de Marbehan qui ferme le 31 décembre: « un peu le 2e curé de la paroisse »

Dans le village de Marbehan, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, le magasin Spar n’a pas trouvé de repreneur. C’est fini, on ne pourra plus y faire ses courses. Miguel et Marie-Noëlle ont bien rencontré plusieurs jeunes intéressés par la reprise du magasin, malheureusement ils n’ont jamais pu obtenir le soutien financier d’une banque. Le couple est indépendant et non franchisé. Le bâtiment sera vendu et transformé (lire ci-contre).

Plus qu’un simple magasin

Regard dans le rétroviseur, et retour en arrière. Miguel et Marie-Noëlle ont repris le magasin en 1985. Lui, était ardoisier. Il a même été reçu comme compagnon de France ! Mais des soucis de santé l’ont obligé à changer de carrière. Elle, travaillait dans une boulangerie de Bouillon. Ils ont d’abord tenu le Spar de Bouillon, avant qu’une opportunité s’ouvre à eux à Marbehan.

Mine de rien, au fil des années, le magasin s’est mis à remplir quantité de services pour les habitants du village: livraison au domicile des personnes âgées, un espace libraire lorsque la librairie du village a fermé, dépôt de gaz, un point-poste lorsque la poste a fermé, un rayon boulangerie étoffé lorsque les deux boulangeries du village ont fermé. Même chose pour la boucherie.

Inutile donc d’écrire que les Marbehanais sont attachés à ce magasin, où la clientèle afflue. Alors pourquoi le fermer ? "Ce n’est pas lié à la pandémie ou à la crise énergétique, c’est tout simplement l’âge de la retraite qui arrive ", répond Marie-Noëlle.

Le couple n’aurait-il pas pu attendre que la nouvelle surface alimentaire de l’éco-quartier ouvre ? "On aura des cannes, s’exclame Marie-Noëlle avec son franc sourire. Cela fait 14 ans qu’on attend."

En effet, les Carlin imaginaient terminer leur carrière dans cette nouvelle surface.

« Les gens viennent se confier »

Vous vous doutez bien qu’en 38 années, ce n’est pas les anecdotes qui manquent. Le couple, plutôt discret, à accepter de nous en livrer quelques-unes.

"Comme je dis toujours, je suis un peu le 2e curé de la paroisse, sourit Marie-Noëlle. Les gens viennent aussi ici se confier." Un magasin de proximité, dans tous les sens du terme.

"Pour nous, c’est triste", lance d’ailleurs Benoît, un client fidèle qui passe au magasin tous les matins.

"Il y a des personnes âgées qui passent tous les jours, plus par besoin de parler, que par besoin d’acheter", poursuit Marie-Noëlle.

Le Spar a aussi été témoin de… 3e mi-temps mémorables ! C’est là, une fois les portes fermées, que les chasseurs se retrouvent après une journée de chasse.

On imagine bien que les Carlin auront un pincement au cœur au moment de remettre les clés du bâtiment au futur acheteur. "D’un côté oui, mais nous ne sommes pas malheureux de fermer et de profiter un peu de la vie ", lance Marie-Noëlle !

Vite dit

Une brasserie et une salle de sport

Que va devenir le bâtiment du Spar ? Il est en voie de trouver un nouvel acquéreur qui compte ajouter un étage au bâtiment. Une partie serait transformée en salle de sport, et l’autre en brasserie-restaurant.

Autre magasin alimentaire

Pour les villageois, heureusement, il reste dans la localité un autre magasin alimentaire, le "Marché de Julien".

L’éco-quartier: report à la mi-2023

Telle Sœur Anne, les Marbehanais ne voient rien venir. La construction de l’éco-quartier aurait dû démarrer depuis belle lurette. Le dernier report connu faisait état d’une construction cet automne. Pourtant, sur place, c’est toujours le calme plat… C’est qu’Equilis doit faire face à l’explosion des coûts des matériaux. "Nous sommes en train de négocier avec des entrepreneurs pour obtenir les meilleurs prix possibles. On espère débuter le chantier à la mi-2023. Le dossier n’est pas mis sur pause, il ne faut pas l’interpréter comme cela", avance Denis Collin, d’Equilis. Une surface alimentaire est toujours bien prévue. Rien n’est encore signé avec le groupe Colruyt, dont fait partie Spar. Les discussions sont toujours en cours.