3 000 habitants en plus à Habay en 2037: voici tous les projets de lotissements

Bien évidemment, la plupart de ces lotissements se concentrent sur Habay-la-Neuve, qui plus que jamais portera bien son surnom de "ville à la campagne". Pour le moment Habay-la-Neuve, compte 3 375 habitants. Sa population grimperait de 50% à l’horizon 2037 pour atteindre plus de 5 000 habitants.

Nous avons fait le point sur les principaux projets de lotissement avec le bourgmestre Serge Bodeux, et Jean-Denis Schul, du service Urbanisme.

À Habay-la-Neuve

Le Chachi: 132 logements

La construction des maisons a très bien avancé. Le nouveau permis pour la construction des trois immeubles à appartements vient d’être déposé. Il a été refusé une première fois, en raison notamment d’une trop forte densité. Les riverains avaient demandé une étude d’ensoleillement. Elle a été incluse dans la nouvelle demande de permis.

Habitat + : 90 logements

Le permis pour la première phase a été octroyé, soit la construction de 20 logements. Ils devraient être terminés l’an prochain.

L’ancienne scierie: 60 logements

Le permis doit encore être déposé. Ce lotissement permettra d’effacer un chancre à l’entrée de Habay-la-Neuve, celui de l’ancienne scierie Arend. Les riverains s’inquiètent de l’écoulement des eaux. "Ce projet va permettre de temporiser l’écoulement des eaux, en les récoltant, il va donc améliorer la situation de 3%", explique Jean-Denis Schul.

Jean-Denis Schul et Serge Bodeux. ©-

La ZACC: un potentiel de 500 logements

On parle d’un espace de 12 hectares, et d’un potentiel allant jusqu’à 500 logements, bien qu’on se situerait plutôt autour de 400 logements. Il s’agit d’une zone d’aménagement communal concerté. En clair, c’est donc à la Commune de décider ce qu’on peut faire sur ces terrains. Elle a donc opté pour du logement. Mais tout cela prendra du temps. Dans trois ans, la zone pourrait effectivement devenir zone à bâtir. On est donc encore loin de la demande de permis. Les premiers logements pourraient être construits d’ici une dizaine d’années.

À plus long terme

À plus long terme encore, la Commune a identifié des zones où des lotissements pourraient voir le jour: l’ancien bâtiment de la police, la zone dite du cimetière, celle des anciens ateliers communaux ou encore la zone dite "parc" avec des logements construits autour d’un parc. Nous n’avons pas repris ces développements pour comptabiliser le nombre de futurs logements et futurs habitants.

L’écoquartier de Marbehan: 168 logements

Le permis de la première phase a été délivré. La construction aurait déjà dû débuter, mais a été reportée. Le promoteur est en train de négocier le prix des matériaux avec des entrepreneurs. Il espère commencer la construction à la mi-2023. Le dossier de la phase 2 est en cours d’instruction. Il restera une 3e phase.

Knéol à Hachy: jusqu’à 70 logements

Ce lotissement communal comptera entre 20 et 25 appartements, et 30 à 45 maisons. Sa mise en œuvre a pris du retard, car un des accès au site, situé sur une propriété privée, pose problème.

Dans les autres villages

L’habitat y est moins dense et donc les projets immobiliers moins conséquents.

À Anlier, un lotissement de 9 à 11 maisons va voir le jour. À Orsinfaing, de 8 maisons.

Et à Houdemont, avec la construction prochaine de l’hôpital ? Rien dans les cartons. Le village a de toute façon vocation à conserver son caractère rural.

Le mayeur répond aux inquiétudes des Habaysiens

Une population qui va grimper en flèche, ça fait peur aux Habaysiens actuels….

"Les gens ont peur de perdre le village qu’ils connaissaient avant", comprend le mayeur Serge Bodeux. Et pourtant, l’arrivée de nouveaux habitants insuffle un nouveau dynamisme dans les localités, et permet le maintien de services et de commerces.

"Ces lotissements correspondent à une demande, ajoute Jean-Denis Schul, du service Urbanisme. On pourrait refuser toutes les demandes, mais certaines aboutiraient tout de même. Autant les encadrer afin de proposer du logement de qualité, plutôt que d’avoir un développement anarchique."

Quel impact sur le prix du logement, de plus en plus élevé sur la commune ?

Qui veut acheter ou construire sur la commune de Habay s’en rend bien compte: les prix grimpent, du fait aussi de la proximité du Grand-Duché.

En théorie, plus il y a d’offres, moins les prix seront haut, estime Jean-Denis Schul. "Actuellement il n’y a pas assez de biens sur le marché pour répondre à la demande." Une demande qui augmentera encore lorsque l’hôpital de Houdemont accueillera ses premiers patients.

Quid de l’alimentation en eau ?

Avec autant de nouveaux lotissements, l’arrivée de l’hôpital, les riverains craignent pour l’alimentation en eau qui n’est déjà pas optimale actuellement. "Trois nouveaux forages sont programmés à Orsinfaing, Marbehan et Harinsart", informe Serge Bodeux.

Il a été un temps envisager de se raccorder au réseau d’Etalle. Une option mise à la trappe, les Stabulois préférant garder leur eau. La SWDE a programmé une liaison vers Stockem.

Habay va-t-elle remettre son réseau d’eau à la SWDE ? "La volonté est bien de garder notre réseau d’eau. pour l’instant, il n’est pas question de le remettre", répond le mayeur.

Et la préservation des terres agricoles ?

La Commune de Habay y est attentive. Trois lotissements concernent des sites qui étaient déjà occupés: l’écoquartier de Marbehan, l’ancienne scierie et les anciens garages Poncin (Habitat + ) à Habay-la-Neuve.