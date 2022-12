Train bloqué à Marbehan, les étudiants ont dû attendre dehors par -8 degrés !

Les passagers du train reliant Arlon à Liège et Bruxelles, dimanche soir, sont arrivés plus tard que prévu à leur destination. En effet, le train est resté bloqué sur les voies entre Marbehan et Lavaux pendant plus d’une heure. Les voyageurs ont ensuite été priés de descendre du train en gare de Marbehan par un froid de canard.