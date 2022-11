Les jeunes conseillers habaysiens prêts à s’investir

Les écoles d’Orsinfaing et de Rulles n’ont malheureusement pas reçu de candidatures cette année, mais de nouveaux candidats pourront bien sûr se présenter l’année prochaine.

Les douze jeunes élus ont présenté les priorités de leur programme: propreté et gestion des déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage énergétique, sécurité et bien-être animal.

Dès le mois de novembre, ils se sont réunis pour avancer sur des projets concrets à mettre en place tout au long de l’année.

Ils ont également eu l’occasion de participer aux commémorations du 11 novembre avec leurs écoles et aux côtés du Collège communal.

Les douze élus

Voici la liste des jeunes conseillers: Adrien Gilson, Chloé Charlier, Elsa Mathot, Ely Liffrieg, Inès Wolwertz, Léonard François, Lucas Bilocque, Lyl Stebel, Maya Pické, Mila Wolff, Nils Poleur et Océane Palm.