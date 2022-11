L’ancien home de Marbehan va accueillir 50 réfugiés ukrainiens

Le centre d’accueil disposera de 50 places au total et hébergera des familles composées de deux à cinq personnes.

Une cellule provinciale

Les personnes hébergées dans ce type de centre ont généralement été accueillies auparavant dans des familles. Il peut aussi s’agir d’Ukrainiens qui viennent d’arriver dans la province, et qui ne sont pas encore en ordre administrativement.

Les demandes transitent par les administrations communales, qui les font remonter à la cellule provinciale chargée de l’accueil des réfugiés ukrainiens. Une cellule composée de trois personnes. Et c’est cette cellule qui tranche en fonction des urgences.

"On essaie aussi de respecter la proximité, et de ne pas déraciner encore toutes ces personnes", explique Jean-François Jacob.

Ainsi le centre de Marbehan accueillera très probablement des réfugiés ukrainiens qui vivaient auparavant au sein de familles installées dans la région.

Une grande autonomie

Ce centre d’accueil sera géré par la société Profirst, au même titre que cinq autres centres de la province. Une gestion qui se limite à encadrer l’accueil et le fonctionnement quotidien, l’objectif étant que les familles accueillies jouissent de la plus grande autonomie possible.

"Les personnes accueillies sont tenues de signer et de respecter une convention d’occupation précaire ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur, précise le bourgmestre Serge Bodeux sur les réseaux sociaux. Tous seront tenus de s’acquitter d’une contribution financière adaptée à chaque situation familiale. Nous sommes persuadés qu’une cohabitation provisoire, harmonieuse et paisible peut réellement se mettre en place."

Le centre d’accueil temporaire de Marbehan pourrait-il devenir à terme un centre pour les demandeurs d’asile ? "Cette question n’a jamais été évoquée", répond Jean-François Jacob.