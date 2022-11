Boom touristique constaté en province de Luxembourg à l’issue des congés de Toussaint

Le régime scolaire flamand n’a, lui, pas suivi. Pour la première fois, les petits francophones n’ont pas eu les mêmes dates de vacances que leurs amis du nord. Ce sera encore le cas pour les prochaines vacances de Carnaval (du 17 février au 5 mars 2023, mais seulement la première semaine pour les jeunes flamands) et de manière encore plus décalée pour les vacances de Pâques (première quinzaine d’avril en Flandre et première quinzaine de mai pour la partie francophone du pays). Les deux semaines de différence seront récupérées lors des vacances estivales avec des francophones qui seront plus tard en vacances (début juillet) et qui reprendront le chemin de l’école une semaine plus tôt (fin août plutôt que début septembre).

Du pain bénit pour le tourisme

Ce bouleversement a eu des répercussions sur les habitudes touristiques. Pour le secteur, ce gain d’une deuxième semaine de congé fin octobre et fin février représente du pain bénit, surtout si la météo prend des couleurs printanières comme ce fut le cas ces deux dernières semaines. "Je ne dispose pas encore des chiffres définitifs, précise Laurent Daems, le directeur de la maison du Tourisme de Bouillon. Mais la tendance est incontestablement positive. Lundi, nous étions à 53% d’augmentation par rapport à la semaine de référence de l’année précédente. Le nombre d’entrée au château enregistre aussi une augmentation de sa fréquentation. Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs. La fin de la période de la crise sanitaire où les gens ont été enfermés chez eux, a donné des envies de sorties surtout en extérieur. Bien sûr le doublement des jours de congé et une météo très favorable ont également joué leur rôle. Mais je pense aussi que l’anxiété liée aux crises actuelles et aux incertitudes qu’elles engendrent, favorise les destinations de proximité. Les destinations exotiques sont plus boudées. Nous le remarquons avec une fréquentation principalement belge et aussi, un peu française avec les frontaliers."

Une clientèle familiale

Marie-Eve Hubermont, la présidente de la Maison de Tourisme Cap-Sûre Anlier qui partage ses bureaux avec l’office du Tourisme de Neufchâteau, abonde dans le même sens. "Avec cet automne qui présente ses plus beaux atouts sous le soleil, les balades proposées dans notre région sont encore plus attrayantes. Dès la première semaine, nous avons eu pas mal de familles francophones avec des enfants en bas âge, mais aussi des seniors venant de Flandre et des régions transfrontalières. Le week-end entre les deux semaines de congé, une clientèle familiale venant du nord du pays a débarqué. En gros, nous avons eu 50% de clientèle francophone, 25% de néerlandophone et 25% venant des pays limitrophes. Nous aurons les chiffres précis lundi, mais nous devrions dépasser les 60% d’augmentation."

Les événements boostent la fréquentation

Du côté de Saint-Hubert, la fréquentation a eu un peu de mal à démarrer. Il a fallu en effet attendre le mardi de la première semaine pour voir débarquer familles et amateurs de balades. "Au fur et à mesure que l’on se rapprochait de la Fête de la Saint-Hubert, les touristes ont débarqué, constate Violaine Jacquemin de la maison du Tourisme de Saint-Hubert. Cette fête qui suscite toujours un grand engouement a été boostée cette année par la météo printanière qui a attiré de nombreuses personnes venant des quatre coins de Belgique, pour faire bénir leur animal de compagnie, au son des cors de chasse." Outre le succès des balades dans la Grande Forêt de Saint-Hubert, une nouvelle balade balisée dans la ville hubertine, avec des panneaux explicatifs le long des 4 km, a été très prisée.

Même son de cloche du côté du Parc Durbuy Adventure Valley. "Nous avons vraiment très bien travaillé, se réjouit la directrice Christelle De Groote. Il est difficile de faire des comparaisons après les années Covid, mais nous sommes très contents. La météo clémente et le calendrier scolaire ont eu un effet bénéfique, mais également les dates des congés scolaires aux Pays-Bas qui coïncidaient avec les nôtres. Les Hollandais sont très friands de notre parc"

L’événement "La forêt mystérieuse", organisé au cœur du parc pour la 3e édition dans le cadre d’Halloween, a également contribué à ce succès avec une soirée spéciale qui a très bien fonctionné.