Lors d’un précédent conseil, il avait émis cette idée de prime. Un appel entendu par la majorité, qui lui a confié la mise en œuvre de ce dossier. Comme quoi, entre majorité et opposition, on peut bel et bien travailler main dans la main au bénéfice des citoyens.

Le montant de cette prime à l’isolation variera entre 500 € et 2 000 €, en fonction des revenus du ménage. Attention que la demande doit être introduite avant que les travaux ne soient réalisés. Cette prime communale vient en complément de la prime régionale. Elle se base d’ailleurs sur les mêmes critères techniques d’isolation.

« Les gens n’ont pas de sous de côté »

Cette nouvelle prime a été approuvée en urgence à l’unanimité mercredi soir par les conseillers communaux. Bien que l’urgence ait fait tiquer Jean-Marc Devillet (indépendant). "Encore un point en urgence, on a l’impression que vous bossez une semaine ou 15 jours avant le conseil communal ", s’exclame-t-il.

Le Collège a choisi de faire adopter la prime au plus vite, afin que les citoyens puissent en bénéficier avant l’hiver.

Des travaux d’isolation qui permettront de réduire la facture "chauffage". Marc Antoine espère ainsi que les ménages aux revenus plus modestes pourront se lancer dans de tels travaux, avec une aide communale de 2000€ en plus de la prime wallonne.

La présidente du CPAS, Fabienne Zevenne, refroidit son optimisme. "Le problème c’est que les gens n’ont pas de sous de côté pour isoler, ils n’ont déjà pas de sous pour payer leur facture de mazout. On le voit dans les demandes qui arrivent au CPAS."

Une autre prime

Rappelons que Habay avait lancé une autre prime en septembre, pour l’installation de systèmes d’énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermie, pompe à chaleur) dans les logements. Une prime variant entre 500 et 2 000 €, pour les ménages aux revenus inférieurs à 43 200 €. Nathalie Monfort regrette à nouveau que le bois-énergie n’ait pas été retenu comme énergie renouvelable, ce qui exclut les poêles à bois et à pellets.