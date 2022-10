Et suspension du prononcé de la condamnation pendant trois ans pour le chauffagiste, c’est-à-dire qu’il est reconnu coupable d’homicide involontaire aux termes de l’article 418 du Code pénal, pour avoir "causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui".

La suspension du prononcé n’est pas un acquittement, les faits sont déclarés établis.

Tel est le jugement du tribunal correctionnel d’Arlon ce lundi dans l’affaire du décès d’une jeune femme toxicomane, maman de deux petites filles, victime d’une intoxication au monoxyde de carbone (C0) dans un appartement à Habay le 2 mars 2021.

La jeune femme était une amie de la fille de la propriétaire, elle logeait là provisoirement.

Las, en 2021, alors que le chauffagiste et aussi la propriétaire avaient recommandé spécifiquement de ne pas prendre de douche et de maintenir la fenêtre – le temps que le chauffe-eau défectueux soit réparé -, la fille de la propriétaire et son amie n’avaient pas suivi la recommandation et avaient pris une douche sans ouvrir la fenêtre.

L’amie est décédée quelques minutes plus tard, intoxiquée au CO.

Pas de faute pour la propriétaire

Dans son jugement, le magistrat acquitte tout d’abord la propriétaire de l’immeuble, une dame sexagénaire. Elle n’a commis aucune faute.

"Informée en plein hiver que le chauffe-eau est hors d’usage et gelé, elle va en acheter elle-même un nouveau dans un commerce d’Arlon et demande à un chauffagiste, fils d’une amie, de le placer. Elle est ensuite informée des défauts de l’installation au niveau de l’évacuation des gaz et en informe sa fille et sa petite-fille, en leur faisant des recommandations strictes."

Le tribunal note encore que la propriétaire aurait pu faire appel à une firme chauffagiste expérimentée, mais elle n’en a pas eu les moyens financiers.

La faute du chauffagiste

Pour déterminer la responsabilité du chauffagiste (trentenaire), le juge estime que suite à la défectuosité de l’appareil, ce professionnel "aurait dû neutraliser le chauffe-eau pour éviter son utilisation imprudente. Ses recommandations de prudence étaient insuffisantes, d’autant plus qu’elles s’adressaient à des occupants jeunes et en état de précarité."

Il y a donc une relation causale entre la faute, involontaire, du prévenu, et le dommage qui en a résulté avec la mort de la jeune mère de famille.

Cependant, l’octroi de la suspension du prononcé est considéré comme une mesure de faveur, vu notamment le passé judiciaire sans tache du prévenu.

Au civil, il devra verser, seul, 3 000 € aux deux enfants de la défunte. Et il devra acquitter en outre 7 000 € de frais de justice (surtout à la suite d’expertises médicales, toujours onéreuses).