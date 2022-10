Une véritable success-story énergétique

Le but a déjà été atteint en 10 ans d’existence car la coopérative gère "sa" propre éolienne à Fauvillers en collaboration avec d’autres coopératives wallonnes. Lucéole a aussi une participation, depuis déjà plusieurs années, dans une éolienne sur le parc de Hondelange/Autelbas. En plus, elle est aussi associée dans six centrales hydroélectriques sur la Sambre et l’Ourthe.

Et Lucéole espère toujours voir aboutir, malgré les aléas, son projet éolien à Habay.

Chaque citoyen peut acquérir une part à 100 € dans la coopérative.

"Notre modèle est transparent puisque le citoyen sait que son argent va dans des projets de circuit court de production d’électricité wallonne." précise le président de la coopérative

Les coopérateurs peuvent aussi se tourner vers le fournisseur Cociter, créé par les coopératives citoyennes similaires à Lucéole. Mais là aussi, il y a un engouement puisque ce fournisseur ne peut en l’état plus accueillir de nouveaux clients car il ne peut être certain de fournir une capacité suffisante d’énergie venant du circuit court citoyen.

À moyen ou long terme, Lucéole envisage aussi de s’investir dans des projets éoliens offshore.