Un Moris phénoménal avec le Grand-Duché qui partage en Turquie

Le Grand-Duché a mené trois fois en Turquie jeudi soir en Nations League, 0-1, 1-2 et 2-3 et a finalement ramené un point de ce déplacement. Anthony Moris a encaissé un penalty, un auto but et une frappe lointaine. Il a réalisé une prestation de haut vol en empêchant plusieurs réalisations turques. Il a aussi sauvé le point du partage avec un arrêt dans les arrêts de jeu.