D2/D3: les matchs des 26-27 novembre se joueront le mardi 1er novembre

En conséquence, l’ACFF a décidé d’interdire toutes les rencontres prévues ce jour-là entre 12h et 17h. En D2 et D3, elle a aussi refixé la journée prévue ce week-end-là au… mardi 1er novembre. Ce qui n’enchante évidemment pas les clubs. "Cela veut dire que nous allons devoir jouer trois matchs en six jours, peste le président libramontois Bernard Jacquemin. Le calendrier de la Coupe du monde est pourtant connu depuis longtemps!"