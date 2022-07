La bibliothèque de Habay-la-Vieille ferme, Marbehan sort du réseau

La bibliothèque de Habay-la-Vieille, qui ne compte que 4 lecteurs adultes va fermer au profit d’un point lecture dans les locaux de l’école puisque 99% des lecteurs sont des enfants. La bibliothèque de Marbehan qui compte 350 lecteurs essentiellement adultes, également menacée, pourra finalement rester ouverte comme actuellement et sera réachalandée avec les stocks de livres de Habay-la-Vieille.

Une situation que l’échevin avait reprochée aux ministres Écolo par leur manque de réactivité. Ce qui n’a pas plu on s’en doute aux écologistes habaysiens. "C’est injuste et je trouve que la campagne électorale est lancée un peu tôt" , a répondu le conseiller Marc Antoine.

Reconnaissance

Le problème vient d’une demande de reconnaissance introduite par la Commune il y a 9 ans. "La situation ne date pas d’aujourd’hui puisqu’en 2013 la commune a demandé sa reconnaissance dans le réseau des bibliothèques du nouveau décret lecture publique , explique Marc Antoine. En 2019, la reconnaissance a été accordée par Alda Greoli.Et toujours pas de ministre écolo dans les gouvernements à ce moment-là.

Suite à cette adhésion voulue par la commune, l’inspection a joué son rôle et a constaté que l’évolution des bibliothèques n’était pas la même à Habay et dans les villages.Pourquoi en arrive-t-on à cette situation aujourd’hui?"

Olivier Barthélemy (Pour Habay) tente de se justifier. "Quand nous essayons de joindre le cabinet de la ministre Liénard pour expliquer notre situation, nous n’arrivons jamais jusqu’à elle.Autre constat, la ministre Tellier nous dit qu’on doit développer des secteurs culturels dans un village.On veut maintenir un outil culturel dans un village et on nous bloque. Sur les décrets de reconnaissance, jamais on a reçu un courrier de la ministre".

"C’est risible! rétorque Marc Antoine. V ous oubliez que le cabinet Liénard a fait l’impossible pour que les bibliothèques aient une dérogation jusqu’en 2025 et qu’elle a fait en sorte que la bibliothèque garde ses subventions et sa reconnaissance.Elle va même au-delà de ce qu’elle doit faire.C’est vous qui n’avez pas tenu compte de ce qui se passait dans les villages" .

Christophe Marquis (Pour Habay), président du réseau public de lecture, intervient à son tour. " On a eu clairement la chance de ne pas avoir des inspecteurs trop sévères sans quoi les subventions seraient tombées il y a longtemps. C’est grâce aux cabinets qu’on a eu la garantie des subventions jusqu’en 2024 même si on ne rentrait pas dans les clous en 2021."

On est tombé sur un inspecteur qui, enfin, nous a clairement dit que si on ne répondait pas à certains points, la subvention allait tomber à rien ou à peau de chagrin.Quelles étaient ses demandes? Que 50% des collections aient moins de 10 ans dans toutes les implantations.On était à 38%. On a alloué certaines sommes pendant autant d’années pour dépasser largement 50% en 2022 et un chiffre plus confortable les années suivantes.

On doit aussi proposer les mêmes services dans toutes les implantations. Marbehan et Habay-la-Vieille sont des comptoirs de prêts. Soit on parvenait à appliquer le décret et cela demandait des investissements sur le bâtiment et l’engagement de personnel pour Marbehan. On ferme tout et on applique le décret à Habay-la-Neuve était la seconde solution.La troisième solution choisie a été de sortir du réseau Marbehan et Habay-la-Vieille qui vont survivre de manière autonome grâce à d’autres ASBL. On fera en sorte que la bibliothèque de Marbehan ait dès le 1er septembre 2022 des rayons bien fournis.En étant gérée de manière autonome."