Un chantier surprise paralyse le village de Rulles

Un courrier qui a eu l’effet d’un coup de tonnerre, d’autant plus que le chantier a de nombreuses répercussions dans la commune. "Le SPW aurait dû prendre contact avec la Commune pour organiser une réunion de chantier 3 mois à l’avance avec la police, les secours, le TEC, Idélux, la Poste afin de tout mettre en place. Or, le SPW n’a jamais donné suite à nos mails et n’a jamais fait le toutes-boîtes promis aux habitants" , poursuit l’échevin un brin excédé.

Pire, il y a 3 semaines, le SPW a changé les avaloirs sur ce même tronçon, en instaurant une circulation alternée. sans piper mot du chantier actuel.

Une déviation de 20 km

Résultat, les riverains n’ont plus accès à leur maison en voiture, la déviation mise en place par les routes nationales en direction de Tintigny, Etalle, Habay et Houdemont fait plus de 20 km.Un trajet emprunté par les bus, avec des soucis de correspondance.Une tuile en pleine période d’examens. "Pour le CEB, nous avions commandé un bus qui devait acheminer les enfants des écoles communales vers le Pachis où se déroulent les épreuves.Finalement, la société de transport a refusé à cause des kilomètres et du temps supplémentaires.Ce sont donc les parents qui feront le trajet. Impossible également d’emprunter la bretelle pour reprendre l’autoroute à Rulles. Les automobilistes qui sortent à Rulles sont dirigés vers les Coeuvins via la route longeant l’E411" .

Une dérogation a toutefois été accordée aux fournisseurs de la Brasserie de Rulles et à la menuiserie Cornet situées dans le périmètre des travaux. Ils peuvent emprunter la route, entre les machines et le tarmac à des moments bien précis.

Le ramassage des sacs poubelle assuré

Autre souci, le ramassage des sacs poubelle.la collecte des duobacs, prévue ce jeudi a finalement pu être organisée devant chaque maison. "Nous avons pu trouver un arrangement entre Idélux et la société qui réalise les travaux pour permettre au camion poubelle de passer à 7h du matin avant que les machines ne démarrent sur le chantier.C’était important parce que le ramassage n’avait plus eu lieu depuis le 23 mai à cause du jeudi de l’Ascension , rassure Olivier Barthélemy. Pour les sacs bleus, la collecte devrait se faire le lundi 20 juin comme prévu."

La route devrait rouvrir le 2 juillet.