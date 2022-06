Interpellé sur l'E411 à Habay avec 2 kg d'héroïne et 260 grammes de cocaïne

Malgré sa résidence avec sa femme et ses deux enfants à Mont-Saint-Martin, à la frontière française à proximité d’Aubange, malgré son emploi de pizzaïolo, il risque d’être bientôt expulsé vers son pays d’origine, la Tunisie.

Intercepté sur l’E411 à Habay

Le 2 mars 2021, la police des autoroutes est attirée par une voiture immatriculée en France, qui passe dangereusement d’une bande à l’autre sur l’E411. Ils obligent la voiture à s’immobiliser à la sortie Habay.

Au moment où ils s’apprêtent à contrôler le coffre, la voiture redémarre en trombe et va maladroitement s’encastrer sur un rail de sécurité. Le conducteur s’y enferme en cherchant à cacher un sac dans lequel, in fine, seront découverts 2 kg d’héroïne et 260 grammes de cocaïne.

Un dealer régulier

Lors de son interrogatoire, il prétendra ne pas savoir ce qu’il y avait dans le sac qu’il transportait pour une somme de 700 €, niera avoir fait d’autres voyages, mais reconnaîtra aller régulièrement à Bruxelles pour ouvrir la route à un copain qui le suivait à distance respectable.

L’analyse de son GSM et de son GPS démontre le contraire: la justice à affaire à un dealer régulier traînant dans le milieu de la bande des Tunisiens d’Athus.

Le ministère public a requis deux ans de prison et 16000 € d’amende.

Giflé par les policiers

M Loïc Richard n’a d’autre argument que d’expliquer que son client a pris peur devant l’attitude agressive des policiers qui lui auraient mis deux gifles devant son manque de coopération.

Me Richard a par contre insisté sur la situation inextricable du prévenu qui a reçu l’ordre de quitter la Belgique, mais à qui la France refuse de donner une autorisation de séjour vu ses démêlés judiciaires belges.

"Monsieur le juge, si vous le condamnez, il sera renvoyé chez lui en Tunisie, plaide M Richard. Vous devez en tenir compte dans votre jugement, car vous le priveriez de sa femme et de ses enfants."

L’avocat a demandé au juge de lui accorder un sursis simple pour une durée réduite par rapport aux deux ans requis et de supprimer la peine d’amende.

Le jugement sera prononcé le 29 juin.