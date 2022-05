Parmi les points à l’ordre du jour, la situation compliquée de l’ALE (Agence locale pour l’Emploi) dont le service dédié aux aides ménagères vit ses dernières semaines, faute de travail. Mercredi soir, le conseil lui a octroyé deux nouveaux subsides. "L’ALE manque de liquidité.Ce n’est pas nouveau. Elle souhaite avoir une aide de 5000 € par mois jusqu’en septembre pour pouvoir pallier au manque de travail et au fait que les dernières travailleuses prestent leur préavis" , précise Martine Simon (Pour Habay), échevine en charge des Finances.

50% de repassage en moins

Marianne Cornet (Pour Habay), présidente de l’ALE, précise que cet argent ne sera pas utilisé pour payer les préavis.Cela fera l’objet d’une future demande. "Des aides ménagères qui prestent leur préavis et qui n’ont plus de ménages font quelques heures de repassage.Mais nous n’avons pas beaucoup de demandes de ce côté-là non plus.On est à peine à la moitié d’avant le Covid.L’employée preste aussi son préavis jusque fin août, pour gérer très peu de personnel.Ça coince un peu partout."

Le mois dernier, la Commune avait déjà versé 40000 € pour payer les congés payés et les factures en attente. "On a fait au plus urgent parce que ne pas payer l’ONSS et ce genre de factures, c’est risquer d’avoir la visite d’un huissier.Il faut avance pour que cette situation soit la moins catastrophiquepour le personnel et pour tout le monde" , assure la présidente.

Les préavis devraient être terminés fin août pour le personnel en activité.Un délai qui sera plus long pour le personnel absent pour maladie de longue durée ou encore en congé maternité. "Je vais devoir revenir vers vous encore pour le paiement des préavis.J’en suis désolée.C’est difficile aussi, au niveau ambiance pour celles qui prestent leur préavis, à gérer humainement et financièrement.J’espère que ça ira mieux pour le service de repassage.Nous devons avancer, trouver des solutions.On y réfléchit.Nous avons des projets sur lesquels nous reviendrons plus tard" , ajoute MarianneCornet. Le vote des subsides a été unanime.

Un projet «brouillon» à Marbehan

La traversée du village de Marbehan va faire l’objet de travaux.La Commune souhaite profiter de l’appel à projets wallon dans le cadre de l’opération "Cœur de village" pour obtenir des subsides. Elle doit pour cela désigner un auteur de projet et approuver le cahier des charges rédigé par le service Travaux.Ce qu’elle a fait en provisionnant un montant de 20000 €.

Insuffisant pour la minorité, qui regrette d’avoir reçu le dossier à midi le jour du conseil. "20000 € pour l’architecte c’est trop peu puisque ça représente 10% du projet.Cela signifie que le projet ne pourra pas dépasser 200000 € alors que l’on pourrait obtenir un subside bien plus important.Qui est de 250000 € minimum.Déjà là ça ne marche pas!" , souligne Sylvie Fasbender (Vouloir).

"Le service Travaux a terminé le projet mercredi matin , justifie le Premier échevin Olivier Barthélemy (Pour Habay). Le montant est passé à 40000 €, même s’il ne figure pas dans le cahier de charge, via la première modification budgétaire.On peut l’ajouter si vous le souhaitez. On va également découper le projet en trois tranches."

Une explication qui laisse sceptique le groupe Vouloir. "C’est bizarre.Vous êtes sûrs que l’architecte pourra plancher sur l’ensemble du projet même s’il est découpé en plusieurs tranches? L’objectif c’est d’aller chercher des subsides.Cela semble un peu risible. C’est brouillon" , relève Sylvie Fasbender. Nathalie Monfort (Vouloir) se demande quant à elle si on respecte la loi sur les marchés publics si les frais d’architecte sont de 40000 € et qu’on dépose un projet de 600000 €? "Peut-être qu’on trouvera un architecte qui ne prendra que 5%" , commente l’échevine Martine Simon. "Ne rigole pas avec ça , rétorque Sylvie Fasbender. Vous avez fait ça pour les travaux de la Mairie et on n’a rien su faire avec cet architecte.Il y perdait ses culottes et finalement le marché a été supprimé.Le dossier date de 2012 et il n’y a toujours rien de fait!"

Le dossier de Marbehan doit être rentré pour le 15 septembre, les délais sont donc serrés. L’esquisse du projet devra passer au conseil du mois d’août. "On va engager une personne pour aider là rendre le projet dans les temps" , annonce le Premier échevin.

Écolo s’inquiète du sort des arbres remarquables et s’abstiendra au moment du vote, non pas contre ce projet mais pour attirer l’attention. Vouloir vote de manière positive pour ne pas défavoriser le village.

Un malheureux édito

Dans les questions posées en fin de séance, le tas de terre entreposé au centre de Habay-la-Vieille est revenu sur le tapis. Sylvie Fasbender épingle l’édito du bulletin communal annonçant avec enthousiasme le début des travaux. Or ils sont à l’arrêt avec un énorme amas de terre abandonné.

"Mercredi on était euphorique parce qu’un bullodozer s’est garé à côté du tas de terre.On s’est dit ”ça y est il y a conseil communal ce soir, ça va commencer “" , commente avec humour Marc Antoine (Écolo). L’échevin des Travaux Johan Flamang (Pour Habay) indique, comme chaque fois qu’il est interpellé au conseil à ce sujet, qu’une réunion est prévue avec l’entreprise pour déplacer ces terres. Quand à l’édito, il s’agit d’un copier-coller de la note de politique générale qui n’a pas été mis à jour entre l’envoi du texte et l’impression du bulletin communal.