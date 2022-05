Habay: Les jubilaires de l'année 2020 mis à l'honneur

Simone et Marcel Burquel-Goosse se sont mariés le 22 mai 1965 et fêtent leurs noces de chinchilla. Marcel a fait sa carrière à la SNCB, Simone a gardé leurs 3 enfants, dont Annie décédée accidentellement à l’âge de 7 ans, et d’autres enfants. Elle a été cuisinière pour le Patro et a donné le catéchisme pendant 29 ans aux enfants, avec à la clé un certificat signé de la main de Monseigneur Léonard. Le couple à sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.