Des familles ukrainiennes ont chanté à la célébration de l’Armistice à Habay

La célébration de la fin de la Seconde guerre mondiale a exceptionnellement eu lieu ce 1er mai à Habay, et non le 8 mai. En l’église Saint-Nicolas, le doyen Roger Gobert et le bourgmestre Serge Bodeux ont accueilli une assemblée nombreuse, qui a assisté à une cérémonie particulièrement prenante. Et pour cause. Plusieurs familles ukrainiennes, accueillies sur la commune, ont participé à la célébration et ont intégré la chorale locale. La cérémonie s’est d’ailleurs clôturée par des chants ukrainiens, dans l’espoir de mettre fin au conflit en cours et de voir la paix et la liberté retrouvées. Les deux hymnes nationaux, belge et ukrainien, ont été entonnés. L’assemblée s’est ensuite retrouvée autour d’un verre de l’amitié et de spécialités ukrainiennes telles que le bortsch.