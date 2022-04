Une rénovation énergétique à 1,4 million€ au Pachis à Habay

L’auditeur énergétique a identifié toute une série d’améliorations à apporter.Plusieurs ont été retenues par la conseillère en énergie: isolation de la toiture inclinée et de la toiture plate de la piscine, remplacement et isolation de la toiture plate du hall, remplacement des fenêtres et portes extérieures, remplacement des anciens luminaires par des Led, placement d’une couverture sur le bassin. Des travaux dont le coût s’élève à 1365078 € hors TVA.

Si Nathalie Monfort (Vouloir) salue le travail réalisé et présenté par l’échevin Fabrice Jacques, elle souhaite aller plus loin et relancer le cadastre énergétique des bâtiments communaux initié en 2013 et la relance des relevés mensuels des compteurs électriques. "On a commencé à travailler sur le cadastre mais rien n’est encore concrétisé.Il y a de nombreuses tâches à mettre en place avec l’éco-passeur dont l’automatisation des relevés de compteurs. Je précise également qu’on ne s’attendait pas à un montant pareil pour lePachis qui est très énergivore" , concède Fabrice Jacques.

"Tout automatiser va nous faire perdre du temps , rétorque Nathalie Monfort. On peut continuer manuellement.Il faut demander aux gens qui sont sur place de le faire une fois par mois par exemple." Une demande entendue par le bourgmestre.Un courrier sera envoyé aux responsables des sites concernés.

Les travaux du Pachis ont été approuvés à l’unanimité.

Une cohabitation qui se prolonge

Habay accueille depuis le mois de mars une septantaine de réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine.Des femmes et des enfants essentiellement.La Commune a affrété deux bus pour les conduire à Bruxelles où ils ont pu se faire enregistrer auprès de l’Office des Étrangers. Le conseiller Ahmed Berthomé (Écolo) a profité de ce point pour demander un bilan de cet accueil et relayer l’appel de plusieurs familles qui réclament une aide communale.

"Une famille a trouvé un appartement pour le 1er juin.mais les prix font que ce n’est pas simple.La majorité des réfugiés se trouve toujours chez l’habitant, d’autres dans des gîtes, au Bua. On commence à recevoir pas mal de mails, de coups de téléphone pour dire que la cohabitation devient compliquée. Avoir quelqu’un à la maison pour un temps aussi long, on n’a pas les mêmes tempéraments.Ça devient compliqué" , reconnaît Olivier Barthélemy.

"Les choses sont amenées à durer.Les gens individuellement ont un élan de générosité tout à fait louable.Ensuite c’est collectivement que cela se joue" , relève Ahmed Berthomé. "La difficulté est de reloger les grosses familles.Les gens veulent surtout accueillir des enfants. C’est plus compliqué pour des adultes seuls. On a deux trois dossiers assez urgents.On les traite prioritairement.On a des contacts avec des familles qui sont demandeuses et avec les communes voisines" , conclut le Premier échevin.