Démission du conseiller communal Anthony Déom à Habay

« Il nous avait déjà demandés pour pouvoir démissionner pour raisons professionnelles liées à un surplus de travail. Comme nous avons déjà épuisé pas mal de cartouches et que sur les 19 il nous en reste très peu, on avait souhaité qu’il ne démissionne pas trop tôt.On avait gardé sous la main sa démission. D’autres événements sont survenus puisqu’il doit subir un jugement et, dans le cadre de cette affaire, par respect pour ses électeurs, le groupe et le conseil communal, il a présenté sa démission par écrit.Je l’ai sous la main et je vous en fais part » , a précisé le bourgmestre Serge Bodeux (Pour Habay).

Anthony Déom a comparu devant le tribunal correctionnel d’Arlon il y a quelques jours, en appel d’une condamnation du tribunal de police pour avoir provoqué un accident sous l’influence de l’alcool. Des faits commis il y a deux ans.

On ignore encore qui le remplacera au conseil communal de Habay.