Habay a une jumelle dans le Vaucluse, c’est officiel

C’était déjà en juillet 2019 qu’une délégation gaumaise s’était rendue dans le Vaucluse pour sceller l’accord entre les deux villes. "À l’occasion de la Fête des Belges, détaille Serge Bodeux, bourgmestre de Habay. Là-bas, une fête est organisée tous les ans, aux alentours du 21 juillet, pour les nombreux Belges qui se rendent dans la ville en vacances."

L’idée de ce jumelage a germé alors qu’une échevine et son époux se rendaient régulièrement dans une maison appartenant au maire de Beaumes-de-Venise.

«Créer des liens»

Ce week-end pascal a surtout été l’occasion pour une quinzaine de Balméens d’inverser les habitudes. Cette fois, ce sont les Français qui sont venus visiter notre région. L’occasion pour les familles vauclusiennes qui ont accueilli les familles gaumaises il y a trois ans d’échanger les rôles. Elles ont pu découvrir nos richesses locales: souper à la Halle de Han vendredi soir, visite et repas à Orval samedi, basilique d’Avioth ensuite. Bref, un fort accent est placé sur le patrimoine local gaumais.

Et Serge Bodeux de préciser: "Un jumelage, ça sert à créer des liens entre les habitants, à valoriser les produits locaux, on se rend au marché des artisans… C’est très dynamique! On crée des liens entre Belges et Français, mais ça va même plus loin! En partant avec des gens de chez nous, on apprend à mieux se connaître également. On se rassemble autour d’un projet commun.".

Pas un coup d’essai

Si le bourgmestre est aussi convaincu des bienfaits d’un jumelage, c’est parce que l’expérience n’est pas neuve pour Habay. La ville a en effet déjà été jumelée à Cottonport, en Louisiane, et avec Tortoreto, dans les Abruzzes. Les liens se sont un peu distendus au cours du temps et des changements de majorités. Le dernier jumelage en date a eu lieu avec La Tremblade, une municipalité de Charente-Maritime. Quelques Habaysiens partiront d’ailleurs fin mai pour fêter les dix ans de cette union.

Une longévité qu’espère faire durer la commune de Habay avec Beaumes-de-Venise. Un comité de jumelage a d’ailleurs été créé. Ainsi, l’alliance peut être prise en mains par des citoyens, "pour que cela ne reste pas dans les mains du politique" , conclut Serge Bodeux.