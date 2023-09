Soupe à la grimace pour les ventes de bois annoncées en novembre à Gouvy

"Un monopole"

Le conseiller Guy Schmitz (min.) s’interroge sur cette baisse du marché. L’échevin analyse: "Le marché du bois est fluctuant. On sait que lorsque cela augmente, les prix se cassent souvent ensuite. Pour les gros bois, il y a un monopole qui s’est installé" Guy Schmitz complète: "Ils font la pluie et le beau temps." Michel Marenne poursuit: "Pour les catégories de bois plus jeunes, il n’y a plus de marchands qui traitent cela. Ceux qui utilisent des cogénérations interviennent aussi dans ce marché et dans la construction, il n’y a pas eu beaucoup de demandes."

Nouvelle directrice recrutée

C’est une page qui va se tourner, en février prochain, lorsque l’actuelle directrice des écoles va prendre sa pension. Il est donc nécessaire de pourvoir à son remplacement et la bourgmestre Véronique Léonard avance: "Nous allons lancer un premier appel. On espère que ce sera le premier et le dernier." Elle le concède: "Le profil de la fonction est dense". Mais, ajoute-t-elle: "La directrice peut compter sur l’aide de deux membres du personnel, une pour l’administratif, l’autre pour ce qui touche l’éducatif et le pédagogique". L’appel va être lancé par différents canaux d’information. La sélection de la future directrice sera faite par un jury où il n’y "aura pas de membres politiques." La bourgmestre de ponctuer: "Touchons du bois, allumons des bougies. On espère avoir des candidats et de beaux profils". Réponse dans quelques mois.