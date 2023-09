Un monument en hommage aux 6 000 victimes des V2 inauguré à Sterpigny (vidéo)

On ne présente plus Robert Remacle. Lui qui a réalisé plusieurs statues mémorielles notamment au Mardasson et au Bois Jacques à Bastogne. Né à la veille de l’offensive des Ardennes, il veut, dans la pierre et avec ses mains, immortaliser ces durs moments vécus dans nos régions autant par les militaires que par les civils. C’est d’ailleurs avec une réelle émotion qu’il égrène certains chapitres tragiques comme le massacre de Bande par exemple.