D3-P1: Gouvy en prend 6, Ethe accroché à Erezée

Pour son retour en D3, Gouvy s’est complètement raté face à l’un des ténors de la série. Les Gouvyons ont encaissé six buts. Mormont, lui, n’a pas manqué ses débuts. Les hommes de Philippe Medery ont mené 0-2 via Lomma et Amrous avant de voir revenir Waremme. En fin de rencontre, Arnaud Burton a inscrit un but sur penalty pour offrir la victoire aux Orangés.

Longlier a ramené un point de son déplacement à Elsaute dans une rencontre assez fermée.

En P1, Ethe s’est cassé les dents à Erezée qui aura des regrets après avoir mené deux fois. Mais Joachim, sur penalty, puis Lefort ont égalisé.

DIVISION 3 ACFF

Gouvy – Raeren (d.) 1-6

Buts: Lo Presti (23’, 0-1), Klauser (50’, 0-2 ; 73’, 0-3), Bamba (77’, 0-4), Ngimbila (86’, 0-5 ; 90’, 0-6)), Schmitz (88’, 1-6)

Waremme – Mormont (d.) 2-3

Buts: Lomma (8’, 0-1), Amrous (25’, 0-2), Denruyter (50’, 1-2), Dumoulin (52’, 2-2), A. Burton (86’, 2-3)

Elsaute – Longlier (d.), 0-0

Meix – Aywaille (d.), 0-0

Première provinciale

FINI Erezée – Ethe 2-2

Buts: Lalloyer (2’, 1-0), Joachim (31’, 1-1), Leboutte (40’, 2-1), Lefort (66’, 2-2)