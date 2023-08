Il retrouve son école 70 ans après l’avoir quittée : Michel Schütz nous raconte des anecdotes de l’école d’antan à Beho

"On jouait au foot avec une boîte de conserve"

Scolarisé à Beho jusqu’à ses 12 ans, cela fait donc 70 ans que Michel Schütz n’avait pas mis les pieds dans l’école de son enfance. Accompagné de son épouse, c’est d’ailleurs avec le sourire que l’octogénaire a visité les lieux qu’il a occupés autrefois, "même si plus rien n’est pareil, évidemment", dit-il.

En effet, Michel Schütz avait fait sa rentrée dans une école d’après-guerre. "À l’époque, il n’y avait pas de maternelle, explique-t-il. J’ai connu une ancienne bâtisse qui était totalement délabrée, abîmée par la guerre. Tout a changé, au même titre que le village d’ailleurs. Maintenant, tout est ultra moderne."

L’homme se remémore encore l’endroit où était placé le bois de chauffage, "ainsi que la classe des filles et la classe des garçons, parce que nous étions séparés à l’époque."

S’il ne parle pas de nostalgie, l’école lui rappelle pas mal de souvenirs. "Comme lorsque l’on jouait au football avec une boîte de conserve dans la cour, dit-il encore. Je me souviens également des instituteurs, il y en avait de très bons, notamment Monsieur Habaru et Madame Zeil. J’ai toujours aimé les choses qui fonctionnent bien, et ça a encore l’air d’être le cas maintenant."

Aujourd’hui, les murs sont colorés, les bancs et les chaises sont de qualité. "Je me souviens encore qu’à l’époque, les tables étaient confectionnées avec deux planches en bois, dit-il. Mes crayons passaient d’ailleurs à travers. Maintenant, tout est différent."

Il est revenu à Beho après 43 ans en Afrique

Lorsque la question lui est posée de savoir pourquoi il est venu visiter son ancienne école, il répond que c’est par curiosité: "J’ai passé toute mon enfance à Beho et ma femme était également curieuse." Pourtant, rien ne laissait présager sa venue il y a quelques années encore. "Après avoir été à l’école à Beho, j’ai été scolarisé à Saint-Vith puis à Malmedy. J’ai ensuite fait mon service militaire qui s’est bien passé. Plus tard, j’ai été engagé par une entreprise de travaux à Bruxelles et j’ai été envoyé en Afrique pour le travail. J’y suis resté 43 ans, j’étais parti pour ne jamais revenir."

Mais il y a une petite dizaine d’années, Michel Schütz est revenu aux sources, dans son village natal. Et cette année, l’occasion était trop belle de revenir dans l’école qui l’a vu et qui l’a fait grandir.

D’importantes rénovations avant la rentrée

Le collège communal et le corps enseignant ont inauguré l'école flambant neuve. ©EdA

L’école communale de Beho a donc été rénovée avec pas mal de changements. Parmi ceux-ci, le vinyle qui datait de 1985 a été remplacé. Les parents l’ont d’ailleurs tout de suite remarqué en pénétrant dans les classes. La salle de sport a été revue, de même que les plafonds et l’éclairage des sanitaires. La bibliothèque, quant à elle, a été épurée. "En maternelle, il n’y a que la VMC qui a été installée, explique l’échevin des travaux, Michel Marenne. En primaire, il y a les salles polyvalentes et le réfectoire qui ont été rénovés et deux appareillages de ventilation ont été installés."

La toiture sur tout le bâtiment a également été changée, de même que l’isolation "qui n’était pas placée partout, reprend l’échevin. Nous en avons également profité pour rafraîchir les pièces au niveau de la peinture." Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 380 000 € avec un subside de 250 000 € de la FWB. Le bâtiment n’attend plus que ses 83 élèves, dont 49 sont en primaire et 34 en maternelle.