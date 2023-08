Éoliennes à Courtil : "La Voix de la Ronce" se mobilise

"Illégalité"

Dans un document envoyé aux sympathisants et via une pétition en ligne, l’ASBL fait part de plusieurs points dans son argumentaire. Et de le résumer de cette façon : "En conclusion, l’implantation d’un parc éolien dans le Bois de Ronce est non seulement illégale mais elle aboutirait à la destruction d’une zone de grande biodiversité. Comme le démontre l'"European Environment Agency" dans son étude " conservation status of habitats ", la Belgique se trouve en dernière position des 27 pays membres de l’Union Européenne sur la qualité des mesures prises en vue de la protection de l’habitat des espèces du vivant. Nous sommes convaincus que toutes les mesures compensatoires ne peuvent aucunement pallier la destruction occasionnée et que la réalisation du projet Luminus serait en complète opposition avec la volonté actuelle du gouvernement wallon de préserver la nature."

Projet éolien soutenu par la Commune

Pour rappel, ce projet éolien, porté par la société Luminus, vise à la création d’un parc de 9 éoliennes, à Courtil, au nord du Parc d’activités économiques. La localisation du parc est située sur des terrains communaux. La Commune de Gouvy soutient d’ailleurs ce projet, mettant en avant que les retombées financières de ce parc pourront servir à des projets qui seront dédiés à la collectivité.