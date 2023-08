Des perturbations sur le rail à Gouvy et Vielsalm

Des travaux au Grand-Duché également

Conséquence directe de ce chantier, la circulation des trains est interrompue entre Rivage et Trois-Ponts, si aucun train ne fait arrêt à Aywaille et Coo, la circulation sera également adaptée entre Trois-Ponts, Vielsalm et Gouvy. Ainsi, tous les trains sont remplacés par des bus entre Rivage et Trois-Ponts. Attention, les horaires des trains Liers-Gouvy – Luxembourg et Liège-Guillemins – Gouvy sont adaptés.

Autre information importante pour les usagers du rail au départ de Gouvy: des travaux sur le réseau luxembourgeois viennent de débuter et se poursuivront jusqu’au dimanche 10 septembre. Là aussi, la ligne Liers-Luxembourg via Gouvy est impactée. Des bus CFL entre Gouvy et Ettelbruck seront ainsi mis en place. La SNCB tout comme Infrabel conseillent aux utilisateurs de se référer au planificateur en ligne.