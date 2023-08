Les caravanes des artistes, ce sera le 27 août à Montleban

La journée débutera à 11h avec "Où sont les 7 nains ?" une balade imaginaire parsemée d’étapes contées et musicales. À 11 h également, l’imitateur André Lamy sera sur les planches, se muant en de nombreux personnages, analysant la situation de notre monde, dans ses grands comme dans ses petits défis. Place à la musique dès 12 h 30 avec Jali, lui qui décrocha avec son premier album un disque d’or avec ses hits "Espagnola" et "Un jour ou l’autre." L’humour revient en force avec Vincent Pagé qui, à 14 h 30, proposera son quatrième spectacle ""Fidèle au poste." Facteur dans sa vie professionnelle, il se penchera sur les coulisses de son métier.

Thierry chante Johnny

Au même moment, le "petit prince" fera escale dans le village, rencontrant, comme dans le roman, une multitude de personnages. Marc Herman prendra le relais à 16 h, avec son show "Oui mais non." Le spectacle musical "Le p’tit bal des animaux" pour enfants et familles de et par Piwi Leman sera proposé à 16 h. La journée se terminera avec le tout jeune retraité des ondes, Thierry Luthers, qui chantera les standards de son idole Johnny Hallyday. Sur scène avec André Meuwis aux claviers et Julien Detry à la guitare acoustique, il proposera un récit mi-narratif, mi-chanté qui dévoilera pas mal d’anecdotes sur la vie et la carrière de Johnny.

Bars, petites restaurations, foodtrucks et animations permanentes pour les enfants sont prévus. La participation aux frais est fixée à 7 €. Elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

www.facebook.com/lescaravanesdesartistes