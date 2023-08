Un Gouvy Jazz & Blues du tonnerre

Une acoustique incroyable

Devant les 3 scènes qu’offre la Ferme de la Madelonne, tout le monde est conquis par les concerts, tant de jazz que de blues. Pour y arriver, il a d’abord fallu trouver une place pour se garer, parfois à plusieurs centaines de mètres. Depuis la route, les applaudissements et les sifflements de félicitations se font déjà entendre. Sur place, sous le grand chapiteau, les gens peinent à trouver une place assise, certains restants en retrait, debout, mais tout aussi enjoués. Le bruit des gouttes de pluie sur la toile en plastique est remplacé par les notes jouées par des musiciens tous plus talentueux les uns que les autres. Il faut dire que cette scène offre une acoustique incroyable. Tant le samedi que le dimanche, tout le monde se laisse aller à des petits pas de danse, se balançant de droite à gauche, tapotant du pied et bougeant la tête de bas en haut. Dans le public, des jeunes et moins jeunes qui ont fait le déplacement pour cet événement de marque. Comme quoi le jazz et le blues parlent à toutes les générations. Les plus passionnés ne manqueraient pas de voir jouer des artistes de renommée internationale, surtout dans ce cadre atypique.

Certains, venus pour la première fois, regardent le décor du Club avec émerveillement, scrutant les cadres et instruments de musique avec de grands yeux, à l’image d’un couple venu de Finlande exprès pour l’occasion. Le bâtiment en lui-même apporte déjà du cachet avec son bois et ses vieilles pierres. Les habitués, quant à eux, se retrouvent autour d’un verre pour profiter d’un moment en toute convivialité, que ce soit devant la scène ou depuis les gradins qui la surplombent.

Un cadre qui appelle au bien-être

À l’extérieur, même si la météo n’est pas au meilleur de sa forme, certains profitent du décor enchanteur. À de petites tables sous des tonnelles, certains prennent le temps de se poser en dégustant une bonne bière ou en mangeant un bout, tout entre admirant les guirlandes colorées au-dessus de leur tête. Ce cadre de verdure, qui appelle au bien-être, est accompagné du son des pianos, violoncelles, contrebasses, batteries et guitares électriques. Parfois, quelques superbes voix viennent accompagner ces instruments. Sur les différentes estrades, les artistes échangent des regards complices et un sourire en coin qui en disent long sur le plaisir qu’ils prennent. Venus des États-Unis, de Grèce, d’Italie ou de Hongrie, tous ont répondu par la positive à l’invitation de Claudy et Benjamin Lentz, ces férus de bonne musique et de nouvelles rencontres. Cette année encore, l’événement, à travers ses organisateurs, aura prouvé toute sa légitimité.