Des restrictions d’eau sont indispensables à Gouvy

Analyse de la situation

Il expose: "Certes, il pleut. Mais l’eau ruisselle. Nous analysons les courbes de notre production d’eau. Et elles restent inquiétantes. Ces pluies, certes abondantes, n’ont pas fait remonter ces courbes. Il faut donc rester prudent." Prudent ? Le mandataire poursuit: "Après cette période de pluie, on annonce le retour des chaleurs. Nous ne pouvons pas prendre de risques et nous voulons éviter la catastrophe." Le problème serait-il autre part, comme dans les fuites, régulièrement dénoncées lors des conseils communaux ? Michel Marenne joue franc jeu: "Bien évidemment que s’il n’y avait aucune fuite dans notre réseau, la situation serait moins inquiétante. Ici, nous sommes à environ 40% de fuites. Je vous avoue que je ne connais pas le niveau de ces dernières dans d’autres communes ou à la SWDE. De notre côté, après les travaux de liaisons qui garantissent la sécurité en approvisionnement, une analyse globale du réseau va être lancée pour résoudre ce problème."

Des mesures ont été prises

Concernant les mesures prises, il est interdit d’utiliser l’eau de distribution pour l’arrosage des cours, pelouses, terrains de sport... Le nettoyage des terrasses, trottoirs, mais également des voitures, exception faite des entreprises spécialisées dans ce nettoyage. L’arrosage des bâtiments est également proscrit, sauf s’il est nécessaire dans le cadre de travaux par exemple. Le remplissage des piscines "y compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines, autres que les installations d’intérêt collectif", précise l’arrêté, est également interdit. Par ailleurs, dans son communiqué à la population, la Commune invite chaque habitant à s’interroger sur "La manière dont il peut apporter sa contribution à cette économie. Préférez les douches aux bains, utilisez les chasses d’eau économiques." La commune rappelle par ailleurs que des "fontaines" à eau sont installées dans différents villages et "Peuvent être utilisées par exemple pour abreuver les animaux, arroser les jardins."