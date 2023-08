Le festival Gouvy is Groovy revient pour une 43e édition de feu ce week-end à la Ferme de la Madelonne

Claudy Lentz: "Les vrais passionnés se foutent de la pluie"

Pour cette nouvelle édition, Claudy Lentz et son équipe ont préparé une affiche digne du plus géant des petits festivals. Il faut dire que de leur part, on ne s’attend pas à moins, le festival n’ayant plus à faire ses preuves depuis de longues, très longues années. Que ce soit sous le chapiteau installé au fond du site, dans le Club au cachet incroyable ou encore sur la scène Henri Vestine, de nombreux talents internationaux ont fait la route jusqu’à la campagne ardennaise pour s’y produire et ce, depuis 1978. Et cette année n’y fera pas exception malgré la météo annoncée. "Je suis optimiste, explique Claudy Lentz, organisateur. Tout est bâché, il y a des tonnelles partout afin que le public et les artistes ne restent pas sous la pluie s’il y en a. Et puis, il y a toujours le Club où il est possible de profiter de concerts en intérieur. S’il pleut dimanche, ce sera une première car il n’a jamais plu le jour du Blues."

L’inconvénient se situe plus au niveau des parkings. "Nous allons trouver une solution, dit encore Claude Lentz. Nous allons demander à celles et ceux qui viennent dans le camping de déposer leur tente et de ne pas faire plusieurs allers-retours. Mais il a fait tellement sec pendant trois mois que les sols absorbent la pluie."

Que ce soit au niveau du public ou des campings, les organisateurs n’attendent pas moins d’affluence au sein de la Ferme de la Madelonne. "C’est forcément toujours plus agréable quand il fait beau mais je ne me fais pas de soucis, ajoute Claudy Lentz. Et puis, les vrais passionnés se foutent de la pluie. Je suis confiant."

En plein préparatifs, les bénévoles s’activent pour que tout soit prêt pour le coup d’envoi de ce vendredi.

Le festival de Comblain-la-Tour est de retour le samedi 12 août

Le Gouvy Jazz & Blues Festival n’est pas le seul événement organisé par Claudy Lentz cette année. Celui-ci a décidé de relancer le Comblain-la-Tour Jazz Festival le 12 août prochain, un événement qui avait la cote il y a plusieurs décennies.

Tony Lakatos Quartet se produira le samedi 12 août à Comblain-la-Tour. ©ÉdA

Le tout premier festival européen en plein air

C’est un événement dont les plus anciens se souviennent. Le festival de jazz de Comblain-la-Tour, en province de Liège, a en effet vécu de 1959 à 1966 pour revenir, seulement, de 2009 à 2016. "Il s’agit du tout premier festival de jazz européen en plein air, explique Claudy Lentz. À l’époque, j’ai rencontré Joe Napoli, l’organisateur. Il a souhaité un one shot pour les 30 ans du festival en 1989. Et puis il est décédé. Il a toujours trouvé que Gouvy était l’héritier du jazz. En 2009, le bourgmestre de Hamoir m’a demandé de relancer ce festival. Il y a donc eu une nouvelle tentative. Mais le jazz, c’est le jazz, ça coûte cher et la Commune avait fermé les robinets. Le festival s’est donc à nouveau arrêté en 2016."

Mais ici, c’est Claudy Lentz qui a repris contact avec le bourgmestre de Hamoir Patrick Lecerf. "Je lui ai dit que je voulais remettre l’événement sur les rails, dit-il. Je vais essayer de le relancer sans aucune prétention mais avec un programme tout de même solide, avec de la musique qui swingue." Claudy Lentz en est sûr, les nostalgiques du festival 8devraient être présents.

Une seule soirée dédiée au jazz

La salle Talier de Comblain-la-Tour ouvrira ses portes dès 19h le samedi 12 août prochain pour la 19e édition du festival. "Pour cette édition qui en appellera bien d’autres, même si je n’ai plus 20 ans, nous n’ouvrons pas trop large nos bras et nous nous limiterons à une soirée animée par une programmation solide, explique Claudy Lentz. Avec à l’affiche, une rétrospective vidéo présentée par la Maison du Jazz de Liège. Elle permettra de revoir ou de découvrir des personnes de la région, des musiciens et organisateurs qui ont fait partie du premier festival de Jazz d’Europe avec la ville de Nice." Et à partir de 20 h 30, deux groupes se succéderont, dont Vincent Mardens Quartet et Tony Lakatos Quartet.