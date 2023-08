Gouvy et Érezée en lice cet été dans l’émission "Mon plus beau village" sur La Une

Quel village succédera à Aubechies qui, l’été dernier, avait remporté la troisième saison de l’émission de La Une "Mon plus beau village" ? Réponse le 2 septembre lors de la finale. D’ici là, l’émission, diffusée tous les samedis en soirée, nous emmènera à la découverte de six nouveaux villages, défendus par six personnalités de la RTBF. Anne-Laure Macq et Walid ont déjà présenté Barbançon (Hainaut) et Chaumont-Gistoux (Brabant-Wallon). Caroline Dossogne défendra Celles (Namur) et Cyril Detaye: Soiron (Liège).