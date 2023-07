Gouvy: des histoires pour favoriser l’inclusion des tous les enfants

"Mon projet a deux vocations, explique Florence Marenne, logopède passionnée par la langue des signes qui travaille en tant qu’interprète scolaire auprès d’adolescents sourds depuis presque 10 ans. Tout d’abord, il s’agit de proposer une inclusion des sourds en initiant les enfants à la langue des signes dès le plus jeune âge à travers des ateliers en écoles maternelle, primaire et secondaire et une initiation des enseignantes et des accueillantes, en créant des outils inclusifs comme des comptines. Par ailleurs, je veux apprendre les signes aux parents, aux enseignants et aux personnels de la petite enfance pour permettre aux tout-petits de communiquer avant l’acquisition de la parole et ainsi éviter les frustrations et colères liées à la barrière du langage. C’est aussi pour les équipes éducatives qui travaillent avec des personnes n’ayant pas accès au langage verbal."

En langue de signes francophone belge

Les aventures de Milo propose donc trois histoires avec, à chaque double page, l’apprentissage de quatre signes en langue de signes francophones belges (LSFB) (donc un total de 68 signes).

"Il s’agit de comptines illustrées, poursuit Florence Marenne. U n QR Code renvoie à la version chantée avec accompagnement musical ainsi qu’aux interprétations en langue des signes et en français signé. C’est donc une manière ludique et aisée d’apprendre tout en profitant de l’histoire."

Rendez-vous donc pour une Balade en forêt, pour Le moment du coucher ou encore un passage à La ferme avec de superbes illustrations de Marie Pirard qui a à nouveau soigné toutes les pages grâce à des dessins tout en couleurs, en douceur et en rondeur.

Prix: 22,50 euros. Contact: ASBL Les petites mains qui dansent sur Facebook. 0496/64 99 03