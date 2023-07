Projet éolien Luminus à Gouvy: le dossier est consultable

Et sans être grand clerc, on peut d’ores et déjà affirmer qu’ils seront nombreux à se déplacer. L’enquête, en effet, concerne l’implantation par la société Luminus, d’un parc éolien à Courtil, au nord du Parc d’activité économique de Courtil, au "Bois de la Ronce."

Le parc devrait comporter 9 éoliennes et non 10 comme prévu au début et ce uniquement sur des terrains communaux.

La commune de Gouvy soutient d’ailleurs ce projet, argumentant que les retombées financières reviendront à la collectivité et non à des privés, ce qui pourra permettre la concrétisation de différents projets.

La possibilité d’éoliennes citoyennes est également bien sur la table.

Le dossier complet qui comprend l’étude d’incidences environnementales est accessible jusqu’au 15 septembre prochain, date de la fin de l’enquête. Les remarques peuvent être déposées jusqu’à cette date.

Notons que le 26 août prochain, à partir de 13 heures, des ateliers présentant le projet seront accessibles à Langlire.