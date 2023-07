La toponymie s’invite au conseil communal de Gouvy

Exemples à l’appui, notamment à Beho il avance certaines incohérences pour les toponymes choisis. In fine, il demande à la majorité s’il est encore "possible de modifier quelque chose." Une position qui est suivie par des membres du public.

"Il fallait venir avant"

L’échevin Raphaël Schneiders, en charge du dossier, relativise d’emblée le nombre de retours négatifs. Il dit en avoir reçu quatre et la bourgmestre un.

Le mandataire insiste: "Il y a toujours eu la volonté d’avoir une démarche participative." Et d’expliquer que la mission de trouver des noms a été confiée à la CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité) qui, elle, a fait un appel à toutes les personnes intéressées par ce travail. La Commission royale de toponymie, qui légalement doit être consultée, a rendu un avis positif sur les noms choisis et a "félicité la commune pour le travail réalisé."

Oui, certaines fautes d’orthographe seront corrigées, oui il a fallu parfois trancher entre plusieurs noms mais, note l’échevin

"Il est toujours facile de venir après le travail, il fallait venir avant.", répond-il aussi

Pas fermé à 100%

La bourgmestre Véronique Léonard abonde dans ce sens. Elle met également en avant le respect du travail de personnes qui se sont investies au sein des commissions chargée de proposer des noms.

Pour elle, la chose est entendue: "On a pris notre décision, on assume. Choisir, c’est renoncer. Le travail a été fait." L’échevine Isabelle Lemaire-Santos, pour sa part, est proche de l’apagogie lorsqu’elle lance: "Si les critiques arrivent, les demandes d’information pouvaient également nous arriver." In fine, l’échevin Raphaël Schneiders avance "Je ne suis pas 100% fermé mais il faut que je réfléchisse." La discussion s’est poursuivie bien après la levée de séance.