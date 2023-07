Incendie d’une maison. Un incendie s’est déclaré, ce vendredi peu après 10 h 30, dans une habitation de la rue Cite Jardin à Gouvy. Le rez-de-chaussée était en feu et la toiture de l’habitation était percée à l’arrivée des pompiers. Des moyens humains et matériels des postes de Vielsalm, de Houffalize et de Bastogne ont été mobilisés. Une citerne de Burg-Reuland a également été envoyée sur place. L’occupante des lieux et que son petit garçon ont été pris en charge par les secours suite à une légère inhalation de suie et fumée.