Marie-Christine Richir décède à 66 ans à Montleban

Golf et sentier

Toujours avec son mari José Thiry, à la ferme de la Planche à Montleban, Marie-Christine va développer différentes activités. Sa rigueur de prof de math conjuguée à son dynamisme et à une réelle passion, car il s’agissait bien de cela, va la pousser à lancer un golf fermier à l’aube des années 2010. Il fermera quelques années plus tard mais le couple est revenu des Vosges avec un superbe concept: le sentier pieds nus. Il voit le jour en 2013. C’est de suite l’emballement. On vient parfois de très loin pour découvrir l’activité, en famille, avec des écoles, entre amis.

Famille

Le sens de l’accueil de Marie-Christine, tout aussi posée que déterminée fait le reste. Montleban se trouve maintenant sur la carte touristique de la région. Une fameuse reconnaissance pour cette travailleuse acharnée.

Derrière cette femme d’action, se cachait également une maman et grand-mère d’une famille très nombreuse. Cette famille qu’elle mettait au-devant de toutes ses préoccupations.

Marie-Christine Richier sera conduite vers sa dernière demeure ce samedi matin, à l’issue d’une célébration en l’église de Montleban. Une famille, d’anciens élèves et collègues, de nombreux amis, le secteur touristique de toute une région perdent une personne qui se sera, dans tous les domaines, investie sans compter.