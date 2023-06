P3E: Tous les transferts et le top 10

1. Gauthier Boulangé, de Sart à Lierneux

2. Thomas Demelenne, de Melreux à Mormont B

3. Wilfried Brica, de Bovigny à Halthier B

4. Antoine Gaspar, de Sprimont à Salm

5. Justin Theate, de Houmart à Bomal

6. Kevin Degrez, de Petit-Han à Oppagne B

7. Nordine Schmitz, de Trois-Ponts à Lierneux

8. Fabian Paulus, de Melreux à Mormont B

9. Florian Infantino, de Poulseur à Sart B

10. Alexandre Pirlot, de Harre-Manhay à Bomal

BOMAL

Arrivées

Justin Theate, Martin Bodson (Houmart), Bastien Querelle (Oppagne B), Alexandre Pirlot (Harre-Manhay), Adelin Vanderstraeten (U19 Ciney)

Départs

Dylan Renard (Chevron), Brice Lavet (Trooz), Christophe Bollette (réserves Theux), Simon Henrotte (Izier), Diego Bellière, Cédric Polet (arrêt)

Entraîneur: Roland Debras (2e s.)

HALTHIER B

Arrivées

Kevin Fransolet, Ludovic Fausch, Nathan Noël, Wilfried Beca, Remy Lemaire (Bovigny), Mathieu Lambert (Gouvy B)

Plusieurs jeunes intègrent le groupe: Diego Bruyere, Noa Legrand, Tom Wirtz, Hirtzan Molina, Timothy Lucas

Départs

Tristan Gaspar (Salm), Éric Georges (?)

Entraîn.: Geoffrey Wathelet (2e s.)

HARRE-MANHAY B

Arrivées

Tommy Evrard (Chevron), Hugo Habotte (Harre-Manhay A), Walters Menkiawi (Harre-Manhay A), Thibaut Derenne (réserves), Justin Lacasse (réserves)

Départs

Néant

Entrain.: Walters Menkiawi (1re s.)

HOUMART

Arrivées

Sacha Bernard, Noa Lorcé (Petit-Han), Pierric Paulus (Xhoris), Julian Boclinville, Maxime Hamptiaux, Socrate Nzouatou (reprise)

Départs

Martin Bodson, Justin Theate (Bomal), Kevin Ninane (Heyd)

Entraîneur: Benoit Theate (4e s.)

IZIER

Arrivées

François Collette (Harre-Manhay), Olivier Kabongo (Tilff B), Michael Delcourt (Mormont B), Samuel Counasse (Aywaille B), Lucas Counasse (Xhoris B), Aboubakar Toure (ex Amay), Sebastien Laruelle, Mallory Baert (Reserve Bomal), Simon Henrotte (Bomal), Thomas Lambert (reserve Marloie), Thibault Dropsy (Petit-Han), Timmy Picard, Achille Capitaine, Alexis Mieler, Thomas Defossé (Aywaille U21), Nicolas Cloos (Sart B), Theo Rouxhet (ex-Erezee, Xhoris B), Cyril Houben (Trooz), Nicolas Fontaine, Louis Vincent (Harzé B)

Déjà à club: Thomas Bosly, Steve Schmitz, Maxime Depecker, Maxime Lecrenier

Départ

Néant. L’équipe est relancée.

Entraîn.: Nathanael Godfroid (1re s.)

LIERNEUX

Arrivées

Gauthier Boulangé, Julien Demarteau (Sart), Nordine Schmitz (Trois-Ponts), Matt Cypers (Gouvy), Aloïs Wergifosse (Gouvy), Arthur Lemaire (Odeigne), Muhammed Camara (ex-Sprimont), Bastien Farcy (ex-Sart B)

Départs

Sébastien Remy (reste à disposition), Arnaud Laurent, Jordan Grégoire, Clément Grommerch (réserves)

Entraîneur: Thomas Cypers (1re s.)

MONTLEBAN

Arrivées

Quentin Winand (Houffaloise B), Diego Kettels (Vaux-Noville B), Kevin Bomboir (Witry), Simon Franck (reprise, ex-Aywaille), Jordan Delbrouck (reprise)

Départs

Loïc Noël (arrêt), Dylan Cougnet (Halthier)

Entraîneur: Vincent Caprasse (4e s.)

MORMONT B

Arrivées

Robin Generet (Onhaye), Sebastien Delhasse (Harzé), Adrien Henquinet, Franck Sternon (reprise), Fabian Paulus, Thomas Demelenne (Melreux), Gilles Derenne, Vadim Tack (Odeigne), Lucas Noirhomme, Jonathan Meuris, Owen Cornelis, Leo Pirson, Lois Quoibion, Antoine Petit (U17 OHM)

Départs

Pedro Talbot (Oppagne), Michael Delcourt (Izier)

Entraîn.: Christophe Lecarte (2e s.)

ODEIGNE

Arrivées

Adrien Lesenfants (Erezée), Jonathan Wuidar, Dimitri Censier (reprise), Joachim Desse (ex-Houffaloise B), Axel Lapagne (Tenneville)

Départs

Mamadou Bah (Tenneville), Aboubacar Camara (?), Arthur Lemaire (Lierneux)

OPPAGNE B

Arrivées

Perdo Talbot (Mormont), Dimitri Bajot (Melreux), Kevin Degrez (Petit-Han), Alexis Noirhomme (Aye)

Départs

Gilles Harzimont (Heyd), Bastien Querelle (Bomal), Manoel Zune (Ferrières), Charles Delatte (Petit-Han)

Entraîneur: Sébastien Gilson (3e s.)

RENDEUX

Arrivées

Nathan Gérouville (reprise, ex-Amonines), Arthur Catania (La Roche), Mathieu Lescrenier (Sart B), Andrew Broecks (Vecmont)

Départs

Anthony Ivaldi (Houyet), Guillaume Weber (Haversin), Alexis Sevrin (Erezée), Adrien Miny, Cyril Gillet (Roy)

Entraîneur: Peter Borsu (3e saison)

ROY A

Arrivées

Alexandre Richard (Melreux), Florent Feller (Aye), Antonin Leruth (Tenneville), Martin Jeanmoye (La Roche), Maxence Du Pré Werson (étranger)

Départs

Valentin Marion, Robin Bouillon (La Roche)

Entraîn.: Pierre Pirotte (1re saison)

SALM

Arrivées

Antoine Gaspar (Sprimont), Tristan Gaspar (Halthier), Julien Blaise (reprise), Rémi Wilmotte (Sart)

Départs

Tom Clesse (Halthier), Quentin Muller (Gouvy)

Entraîneur: Jérôme Meulders (2e s.)

SART B

Arrivées

Loïc Volpagni, Florian Infantino, Maxence Patureau, Pierre Sarlet (Poulseur), Steve Wieclawski (Bovigny), Tom Slegers (reprise)

Départs

Pierre Willem, Corentin Muller, Quentin Lentz (réserves), Remi Wilmotte (Salm), Mathieu Lescrenier (Rendeux)

Nicolas Cloos (Izier)

Entraîneur: Dimitri Lawarée (1re s.)

Lierneux en épouvantail

Huit équipes de l’ancienne série D, cinq de la E, un descendant et une réinscription: la réforme du CP donne à la série la plus nordiste une forme inédite.

Dans cette nouvelle configuration, Lierneux fait figure d’épouvantail. Troisièmes la saison passée, les Lierneusiens ont attiré les Sartois Gauthier Boulangé et Julien Demarteau ainsi que Nordine Schmitz, qui a signé 22 titularisations en P2 liégeoise lors du dernier exercice. Avec leur expérience des échelons supérieurs, les jeunes trentenaires auront pour but que cette cinquième saison consécutive en P3 soit la dernière du club du président Émile Bastin.

Favori en 3D l’an dernier, Bomal devra digérer plusieurs départs. Dylan Renard et Cédric Polet ont planté presque la moitié des buts de l’équipe la saison passée (41/85), tandis que Brice Lavet et Christophe Bollette étaient les 2e et 3e joueurs les plus utilisés. Dans l’autre sens, Olivier Houard a misé sur le retour des gars du village (Justin Theate, Martin Bodson et Alexandre Pirlot), tout en prolongeant l’intérim de Roland Debras. On notera également que Bastien Querelle rejoint son frère Simon.

Au rayon des belles histoires, le retour de Thomas Demelenne et Fabian Paulus sous la vareuse mormontoise feront sourire les nostalgiques de La Forge. Il y a dix ans, les deux désormais ex-Melreusiens ont remporté le championnat de P1 avec Mormont. Leur rôle sera d’épauler des gamins qui, pour certains, évoluaient en diablotins à la même époque.

La petite curiosité de l’intersaison nous vient de Rendeux. Le gardien Arthur Catania débarque, mais Axel Leunen n’a pas de soucis à se faire: l’ancien Oppagnois laissera les gants dans le sac pour jouer dans le jeu. Avec la même réussite que son ancien coéquipier Julien Fievet ? Wait and see.