Gouvy : Un règlement pour les camps de jeunesse a été adopté

Feu en forêt

Parmi les modifications enregistrées, le règlement pour ces camps n’étant pas une nouveauté, les "pré" et "post" camps sont limités à 48 heures. Deux spécificités pour Gouvy. La première impose, comme par le passé, une capacité d’accueil en fonction de la distance entre le camp et les habitations. La seconde met en place un système d’avertissements en cas de soucis, système qui déjà fait ses preuves. Pour sa part, la bourgmestre note que le document est basé sur celui initié par la Gouverneur de la province et proposé à l’ensemble du territoire. Un ensemble du territoire qui sera également visé par un arrêté de ce même gouverneur interdisant les feux en forêt.

Initialement, Gouvy avait prévu de prendre une telle mesure lors de ce conseil. Mais par souci d’uniformisation, elle attendra le document. L’échevin Michel Marenne espère cependant que cette disposition ne tardera pas trop. Habitué des forêts, il souligne que la situation est inquiétante et qu’il est "stressé" par cet état de fait, invitant toutes et tous à la prudence élémentaire dans les bois.

Place de Beho

De la soirée on retiendra également l’adoption du cahier des charges pour l’aménagement d’une place à Beho. "Un dossier retenu dans le cadre de l’appel à projets de la région"Coeur de village"", commente l’échevine Isabelle Lemaire-Santos. Elle avance que la région octroie un subside de 433 000 € pour un montant estimé de 428 000 €.

"On commence à s’habituer à ces montants", note, dépité, le conseiller Marc Grandjean (min.) Relayé de suite par Ghislaine Lejeune: "Et encore, ici c’est hors TVA. TVA comprise, c’est 518 000 €".