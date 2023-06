Le haut débit arrive dans plusieurs villages de Gouvy

"Nous avons déployé la fibre optique jusque dans les habitations de Baclain et Steinbach. Nous avons utilisé une technique de"micro-trenching"sur 6 km, conjugués à une pose de fibre aérienne via près de 200 pylônes d’Ores. Ce déploiement bénéficie à plus de 200 habitations et 27 indépendants, commerces qui pourront désormais bénéficier d’une vitesse de téléchargement de près de 1 000 fois supérieure à la vitesse disponible antérieurement", souligne-t-on du côté de Proximus.

Technologies diverses

En outre, depuis les 6 deniers mois, l’opérateur en télécommunication avait déjà amené la fibre optique dans d’autres coins de la commune, à savoir Bovigny, Cherain, Halconreux, Honvelez, Limerlé, Montleban et Vaux. 570 habitations connaissent ainsi le haut débit. Pour ce faire, explique-t-on du côté de Proximus: "Selon la typologie des lieux et la nature des sols, différentes techniques sont utilisées comme les liaisons radio, les tranchées optimisées ou encore l’utilisation des pylônes des distributeurs d’électricité."

D’autres villages à suivre

On s’en doute, cette arrivée du haut débit dans l’entité de Gouvy a de quoi réjouir les habitants mais également les autorités locales. C’est le cas de la bourgmestre Véronique Léonard qui, d’emblée, met en avant "l’excellente collaboration depuis 4 ans avec Proximus." Elle enchaîne: "Une analyse de tout le territoire a été faite, village par village, pour améliorer la connectivité dans notre commune."

Tout comme Proximus, la mayeure souligne que dans le cadre d’appels à projets, des aménagements pour le haut débit à Chérapont, Wathermal et Brisy devraient être effectifs avant fin de l’année prochaine. Seul point noir, doter de ce haut débit "les zones d’habitats faibles, les maisons isolées. C’est une réalité de notre bâti."