Gouvy fête ses 20 ans de jumelage avec la commune française de Suze-la-Rousse

"En ce jour, nous prenons l’engagement solennel de maintenir des liens permanents entre nos deux communes, de favoriser, en tous domaines les échanges entre leurs habitants pour développer, par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant de fraternité, de conjuguer nos efforts afin de contribuer dans la pleine mesure de nos moyens, au succès de ce jumelage scellé entre nos deux entités." Telle est une partie du texte signé, dernièrement, entre Hervé Médina, maire de Suze-la-Rousse, située dans le sud de la France dans la Drôme et Véronique Léonard, bourgmestre de Gouvy. Un texte qui solidifie et renouvelle le jumelage entre les deux entités, signé il y a 20 ans exactement, entre le mayeur gouvions de l’époque, Jean Bock et son homologue français Michel Rieu.