À Gouvy, le conseil communal des enfants se mobilise contre l’abandon des animaux

C’était le grand jour, ce mercredi, pour les membres du conseil communal des enfants de Gouvy. Ils présentaient, dans la salle du conseil, leur projet, le premier, aux autorités, parents, amis et autres connaissances. Et malgré une petite pointe de stress bien compréhensible, ils ont plus que bien géré. Le projet, ils y travaillent depuis novembre dernier à raison, en moyenne, d’une rencontre par mois. "Nous avons donné des idées et voté pour un projet. C’est celui de la protection des animaux qui est arrivé en tête", explique cette jeune conseillère. Le projet s’est affiné pour déboucher sur une sensibilisation à la maltraitance animale et plus spécifiquement à l’abandon.