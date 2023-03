Gouvy : il écope de 6 ans de prison ferme pour avoir violé sa fille durant 3 ans

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a rendu son jugement dans l’affaire opposant une fille et sa mère face à leur père/ex mari. Plusieurs audiences ont eu lieu dans cette affaire où ce dernier est accusé d’avoir eu des attouchements, d’avoir violé et harcelé sa propre fille entre 2015 et 2018. Pour rappel, ce n’est qu’en 2020 que la victime, alors âgée de 16 ans, se confiera à son petit ami de l’époque.