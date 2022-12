Le projet de 15 maisons présenté à Sterpigny

"Cette réunion n’est pas obligatoire légalement", note en introduction la bourgmestre des lieux, Véronique Léonard.

« Pas les mêmes maisons »

La demande de permis est portée par la SRL Immo Ponette (Bertogne) et par la SA Grandjean de Bastogne. La philosophie du projet est mise en avant: mixité sociale, intergénérationnel, maisons unifamiliales, espace de convivialité, des habitations mitoyennes, d’autres 4 façades, maillage vert…

Lors de la présentation, on insiste sur la densité: "Le terrain fait 1 hectare 40 au total. Le schéma de structure communal y prévoit une densité faible de 21 logements. Nous sommes ici à 15."

Au nom de la société Grandjean, son responsable Jean-Philippe Servatius explique: "Le but n’est pas de faire toutes les mêmes maisons. Cela sera adapté au contexte villageois. Les constructions dépendront des demandes et des budgets."

Il ajoute que la promotion immobilière est l’une des facettes du métier de l’entreprise: "Nous sommes à la base des constructeurs. Les situations familiales et professionnelles évoluent. Les gens passent chez nous et veulent entrer dans leur maison six mois plus tard. Ce genre de projet permet d’y répondre tout comme de garantir pour nous le plein-emploi."

Construction en 2023

Notons que la demande concerne un permis d’urbanisation, soit les principes généraux, une vue globale des choses. Un permis d’urbanisme étant requis avant la construction de chaque habitation.

Plusieurs points techniques ont été au centre des questions-réponses. Le timing a également été abordé. Une fois la procédure administrative terminée, Jean-Philippe Servatius pose: "Nous espérons construire dans la deuxième partie de l’année prochaine. Si le projet prend bien, cela pourrait être terminé dans les 5 ans."

En 45 minutes, la réunion qualifiée de "constructive" par la mayeure a brossé les grandes orientations du projet et a sans doute permis à la population d’y voir plus clair. L’enquête publique se termine à la mi-décembre.